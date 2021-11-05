Работали под вывеской "ремонт бытовой техники": СБУ разоблачила подпольную оружейную лавку

Служба безопасности Украины разоблачила мощную подпольную оружейную лавку в Запорожской области. Правоохранители объявили подозрение.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.
В состав преступной группы входил бывший сотрудник милиции.
Злоумышленники приводили в боевое состояние устаревшее огнестрельное оружие для продажи, сообщили в СБУ.
Одному из организаторов группы сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Среди изъятого у злоумышленников - восстановленные образцы пулеметов, патроны и артиллерийский прах.
Установлено, что нелегальный бизнес организовали несколько жителей областного центра, владевших специальными знаниями по огневой подготовке.
Во время обысков по местам их проживания и в подпольной оружейной лавке правоохранители обнаружили: