Працювали під вивіскою "ремонт побутової техніки": СБУ викрила підпільну зброярню

Служба безпеки України викрила потужну підпільну зброярню у Запорізькій області. Правоохоронці оголосили підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.
До складу злочинної групи входив колишній співробітник міліції.
Зловмисники приводили у бойовий стан застарілу вогнепальну зброю для продажу, повідомили в СБУ.
Одному з організаторів групи повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Серед вилученого у зловмисників - відновлені зразки кулеметів, набої та артилерійський порох.
Встановлено, що нелегальний бізнес організували декілька мешканців обласного центру, які володіли спеціальними знаннями з вогневої підготовки.
Під час обшуків за місцями їх проживання та у підпільній зброярні правоохоронці виявили: