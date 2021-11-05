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Работали под вывеской "ремонт бытовой техники": СБУ разоблачила подпольную оружейную лавку

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Запорожская область, Пятница 05 ноября 2021 12:06
Работали под вывеской "ремонт бытовой техники": СБУ разоблачила подпольную оружейную лавку Фото: СБУ разоблачила подпольную оружейную лавку (фото facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Анастасия Рокитна

Служба безопасности Украины разоблачила мощную подпольную оружейную лавку в Запорожской области. Правоохранители объявили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

В состав преступной группы входил бывший сотрудник милиции.

Злоумышленники приводили в боевое состояние устаревшее огнестрельное оружие для продажи, сообщили в СБУ.

Одному из организаторов группы сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Фото: СБУ разоблачила подпольную оружейную лавку (facebook.com/SecurSerUkraine)

Среди изъятого у злоумышленников - восстановленные образцы пулеметов, патроны и артиллерийский прах.

Установлено, что нелегальный бизнес организовали несколько жителей областного центра, владевших специальными знаниями по огневой подготовке.

Во время обысков по местам их проживания и в подпольной оружейной лавке правоохранители обнаружили:

  • пистолет-пулемет системы Дегтярева,
  • 10 винтовок Мосина,
  • составные части пистолетов ТТ, Вальтер, ЧЗ-А7,
  • патроны разного калибра,
  • холодное оружие.
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