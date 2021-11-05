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Працювали під вивіскою "ремонт побутової техніки": СБУ викрила підпільну зброярню

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Запорізька область, П'ятниця 05 листопада 2021 12:06
Працювали під вивіскою "ремонт побутової техніки": СБУ викрила підпільну зброярню Фото: СБУ викрила підпільну зброярню (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Анастасія Рокитна

Служба безпеки України викрила потужну підпільну зброярню у Запорізькій області. Правоохоронці оголосили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

До складу злочинної групи входив колишній співробітник міліції.

Зловмисники приводили у бойовий стан застарілу вогнепальну зброю для продажу, повідомили в СБУ.

Одному з організаторів групи повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Фото: СБУ викрила підпільну зброярню (facebook.com/SecurSerUkraine)

Серед вилученого у зловмисників - відновлені зразки кулеметів, набої та артилерійський порох.

Встановлено, що нелегальний бізнес організували декілька мешканців обласного центру, які володіли спеціальними знаннями з вогневої підготовки.

Під час обшуків за місцями їх проживання та у підпільній зброярні правоохоронці виявили:

  • пістолет-кулемет системи Дегтярьова,
  • 10 гвинтівок Мосіна,
  • складові частини пістолетів ТТ, Вальтер, ЧЗ-А7,
  • набої різного калібру,
  • холодну зброю.
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