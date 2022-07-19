"Работали" во время комендантского часа. Полиция "прикрыла" канал незаконного выезда украинцев

В Одесской области действовала преступная группировка, занимавшаяся незаконной переправой военнообязанных на территорию Приднестровья. Переправка мужчин проходила во время комендантского часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Одесской области.

По данным правоохранителей, мужчин призывного возраста отвозили в частный дом одного из фигурантов, который находится в нескольких десятках метров от государственной границы, а во время комендантского времени переправляли в Приднестровье. За один такой "вояж" злоумышленники требовали 3700 долларов.

В ночь с 17 на 18 июля оперативники УСС и следователи задержали трех участников ОПГ во время незаконной переправки через государственную границу Украины трех человек.

"Еще одного фигуранта - по месту его проживания, накануне "трансфера" он как раз привез группу "туристов". За свои услуги они должны были получить более 11 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

Также во время обысков правоохранители изъяли 20 тысяч долларов и 2 тысячи евро.