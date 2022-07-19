"Працювали" під час комендантської години. Поліція "прикрила" канал незаконного виїзду українців
В Одеській області діяло злочинне угрупування, яке займалося незаконною переправою військовозобов'язаних на територію Придністров’я. Переправлення чоловіків відбувалось під час комендантської години.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію Одеської області.
За даними правоохоронців, чоловіків призовного віку відвозили до приватного будинку одного з фігурантів, що знаходиться в кількох десятках метрів від державного кордону, а під час комендантського часу переправляли до Придністров'я. За один такий "вояж" зловмисники вимагали 3 700 доларів.
В ніч з 17 на 18 липня оперативники УСР та слідчі затримали трьох учасників ОЗГ під час незаконного переправлення через державний кордон України трьох осіб.
"Ще одного фігуранта - за місцем його мешкання, напередодні "трансферу" він якраз привіз групу "туристів". За свої послуги вони повинні були отримати понад 11 тисяч доларів",- йдеться в повідомленні.
Також під час обшуків правоохоронці вилучили 20 тисяч доларів та 2 тисячі євро.
Як повідомлялося, раніше в Миколаєві затримали організатора каналу, через який українців переправляли через держкордон за підробленими документами про працевлаштування. Його затримали під час передачі другої частини грошей – 45 тисяч гривень.
Нагадаємо, Верховна рада пропонує заборонити виїжджати за кордон українцям, які мають доступ до державної таємниці.
Також Верховна рада пропонує розширити список категорій чоловіків, яким дозволено виїзд з України за кордон під час воєнного стану.
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