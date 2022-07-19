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"Працювали" під час комендантської години. Поліція "прикрила" канал незаконного виїзду українців

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Одеса, Вівторок 19 липня 2022 14:21
"Працювали" під час комендантської години. Поліція "прикрила" канал незаконного виїзду українців
Автор: Наталія Гурковська

В Одеській області діяло злочинне угрупування, яке займалося незаконною переправою військовозобов'язаних на територію Придністров’я. Переправлення чоловіків відбувалось під час комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію Одеської області.

За даними правоохоронців, чоловіків призовного віку відвозили до приватного будинку одного з фігурантів, що знаходиться в кількох десятках метрів від державного кордону, а під час комендантського часу переправляли до Придністров'я. За один такий "вояж" зловмисники вимагали 3 700 доларів.

&quot;Працювали&quot; під час комендантської години. Поліція &quot;прикрила&quot; канал незаконного виїзду українців

В ніч з 17 на 18 липня оперативники УСР та слідчі затримали трьох учасників ОЗГ під час незаконного переправлення через державний кордон України трьох осіб.

"Ще одного фігуранта - за місцем його мешкання, напередодні "трансферу" він якраз привіз групу "туристів". За свої послуги вони повинні були отримати понад 11 тисяч доларів",- йдеться в повідомленні.

Також під час обшуків правоохоронці вилучили 20 тисяч доларів та 2 тисячі євро.

Як повідомлялося, раніше в Миколаєві затримали організатора каналу, через який українців переправляли через держкордон за підробленими документами про працевлаштування. Його затримали під час передачі другої частини грошей – 45 тисяч гривень.

Нагадаємо, Верховна рада пропонує заборонити виїжджати за кордон українцям, які мають доступ до державної таємниці.

Також Верховна рада пропонує розширити список категорій чоловіків, яким дозволено виїзд з України за кордон під час воєнного стану.

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