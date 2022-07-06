Работали под прикрытием полицейских: в Киеве и Одессе ликвидировали подпольный игорный бизнес
В Киеве и Одессе прекратили деятельность разветвленной сети подпольных игорных заведений. Они работали под прикрытием правоохранителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Facebook.
По данным следствия, подпольные игорные заведения работали в разных районах столицы и Одессы с обеспечением строгой конспирации.
"Деятельность незаконного игорного бизнеса происходила под прикрытием сотрудников полиции. За это они регулярно получали неправомерную выгоду от устроителей игорного бизнеса", - говорится в сообщении.
Правоохранители закрыли около 40 незаконных игорных заведений в Киеве и еще 20 - в Одессе.
По результатам обыска автомобиля одного из работников полиции выявлено 138 тысяч гривен, полученных от организатора игорного бизнеса.
Правоохранителя задержали и сообщили о подозрении в получении взятки. При этом одного из организаторов бизнеса уведомили о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды.
Фото: в Киеве и Одессе ликвидировали подпольный игорный бизнес (facebook.com/pgo.gov.ua)
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