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Не работал на защиту. Зеленский уволил начальника СБУ Харьковской области

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Президент Владимир Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Романа Дудина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.

"Все работают на победу и очень эффективно. К сожалению, этого не скажешь о местном руководстве по линии СБУ. Я приехал, разобрался, уволил главу СБУ области. За то, что не работал на защиту города с первых дней войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы - выяснят правоохранители", - подчеркнул Зеленский.

Отметим, Роман Дудин был назначен начальником СБУ в Харьковской области в марте 2020 года. Его назначили на эту должность вместо Николая Найдыча.

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Владимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныХарьков