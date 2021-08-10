UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Работал на боевиков: за измену экс-военному ВСУ дали 6 лет тюрьмы

Автор: Мария Кучерявец

Бывший военный ВСУ проведет 6 лет за решеткой. Его осудили за помощь стране-агрессору и псевдореспублике "ДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что в 2020 году украинский военнослужащий был завербован представителем "ДНР" для сбора и передачи разведывательной информации о дислокации, вооружении и количестве личного состава сил ООС в районе линии разграничения.

Кроме того, он предлагал боевикам свои "услуги" для совершения диверсий против украинских военных.

По информации пресс-центра, во время обысков по месту его жительства был обнаружен и изъят арсенал оружия.

Известно, что правоохранители задержали подозреваемого в июне текущего года.

И уже в начале августа суд признал его виновным по:

  • ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);
  • ч. 1. ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.
Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныДНРбоевикигосизмена