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Працював на бойовиків: за зраду екс-військовому ЗСУ дали 6 років в'язниці

Автор: Марія Кучерявець

Колишній військовий ЗСУ проведе 6 років за ґратами. Його засудили за допомогу країні-агресору та псевдореспубліці "ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Встановлено, що у 2020 році український військовослужбовець був завербований представником "ДНР" для збору та передачі розвідувальної інформації про дислокацію, озброєння та кількість особового складу сил ООС у районі лінії розмежування.

Крім того, він пропонував бойовикам свої "послуги" для здійснення диверсій проти українських військових.

За інформацією прес-центру, під час обшуків за місцем його проживання було виявлено та вилучено арсенал зброї.

Відомо, що правоохоронці затримали підозрюваного у червні поточного року.

І вже на початку серпня суд визнав його винним за:

  • ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);
  • ч. 1. ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.
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