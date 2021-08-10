Працював на бойовиків: за зраду екс-військовому ЗСУ дали 6 років в'язниці

Встановлено, що у 2020 році український військовослужбовець був завербований представником "ДНР" для збору та передачі розвідувальної інформації про дислокацію, озброєння та кількість особового складу сил ООС у районі лінії розмежування.

Крім того, він пропонував бойовикам свої "послуги" для здійснення диверсій проти українських військових.

За інформацією прес-центру, під час обшуків за місцем його проживання було виявлено та вилучено арсенал зброї.

Відомо, що правоохоронці затримали підозрюваного у червні поточного року.

І вже на початку серпня суд визнав його винним за: