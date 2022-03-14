Как работает общественный транспорт в Киеве: график и маршруты

Наземный общественный транспорт Киева продолжает работать в ограниченном режиме. Часть автобусных маршрутов изменилась, а троллейбусные вообще отменили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.
Наземный общественный транспорт Киева в условиях военного положения работает с 08:00 до 19:00. И в ограниченном составе на тех маршрутах, где можно обеспечить перевозки.
Автобусные маршруты, в работу которых внесены изменения:
Движение автобусных маршрутов №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 88, 100, 104 временно не осуществляется.
Другие маршруты работают по постоянным схемам.
Движение троллейбусных маршрутов временно не осуществляется
Организована работа трамвайных маршрутов по постоянным схемам: №2, №8К, №22К, №29К, №33А.
Кроме того, организовано трамвайное сообщение на участке "Подольское ТРЭД - Контрактовая площадь".
Движение других маршрутов временно не осуществляется.
Напомним, ранее появилась онлайн-карта аптек, которые работают в Киеве.
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