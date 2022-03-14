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Как работает общественный транспорт в Киеве: график и маршруты

Автор: Юлия Бойко

Наземный общественный транспорт Киева продолжает работать в ограниченном режиме. Часть автобусных маршрутов изменилась, а троллейбусные вообще отменили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.

График работы

Наземный общественный транспорт Киева в условиях военного положения работает с 08:00 до 19:00. И в ограниченном составе на тех маршрутах, где можно обеспечить перевозки.

Автобусные маршруты

Автобусные маршруты, в работу которых внесены изменения:

  • № 24 - от ул. Лаврской ст. м. "Арсенальная"
  • № 62 - от Ботанического сада до ст. м. "Арсенальная"
  • № 21 – через железнодорожную ст. "Зенит" по просп. Бандеры без заезда в ст. м. "Петровка"
  • №73 - от ул. Милославской до ул. Каштановой
  • № 101 - через железнодорожную ст. "Зенит" по проспекту Бандеры без заезда в ст. м. "Петровка"
  • № 103 - от ул. Светлицкого до ул. Ефремова через пл. Марченко
  • №51 - от ст. м. "Бориспольская" до моста Патона
  • №55 - от ст. м. "Бориспольская" до моста Патона
  • № 115 - от ул. Заслонова до моста Патона
  • № 114 - от ул. Милославской до пл. Дарницкой
  • № 114К - от ул. Милославской до ж. м. Радужный
  • № 47 - от ст. м. "Нивки" - до ул. Стеценко
  • № 69 - от Дворца Спорта до ул. Литвиненко-Вольгемут через ул. Потапова
  • № 90 - от ул. Туполева до ул. Симиренко
  • № 22 - от ул. Медовой до ул. Саперно-Слободской
  • №91 - ул. Анны Ахматовой - пл. Дарницкая - б-р Перова - Северный мост - ст. м. "Шулявская" - Севастопольская площадь - пл. Демеевская - ст. м. "Голосеевская"
  • №118 - от Политехнического института до моста Патона

Движение автобусных маршрутов №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 88, 100, 104 временно не осуществляется.

Другие маршруты работают по постоянным схемам.

Троллейбусные маршруты

Движение троллейбусных маршрутов временно не осуществляется

Трамвайные маршруты

Организована работа трамвайных маршрутов по постоянным схемам: №2, №8К, №22К, №29К, №33А.

Кроме того, организовано трамвайное сообщение на участке "Подольское ТРЭД - Контрактовая площадь".

Движение других маршрутов временно не осуществляется.

Напомним, ранее появилась онлайн-карта аптек, которые работают в Киеве.

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