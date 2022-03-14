Як працює громадський транспорт у Києві: графік та маршрути

Наземний громадський транспорт Києва продовжує працювати в обмеженому режимі. Частина автобусних маршрутів змінилася, а тролейбусні взагалі скасували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації.
Наземний громадський транспорт Києва в умовах воєнного стану працює з 08:00 до 19:00. І в обмеженому складі на тих маршрутах, де можна забезпечити перевезення.
Автобусні маршрути, в роботу яких внесено зміни:
Рух автобусних маршрутів №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 88, 100, 104 тимчасово не здійснюється.
Інші маршрути працюють за постійними схемами.
Рух тролейбусних маршрутів тимчасово не здійснюється
Організовано роботу трамвайних маршрутів за постійними схемами: №2, №8к, №22к, №29К, №33а.
Крім того, організовано трамвайне сполучення на ділянці "Подільське ТРЕД - Контрактова площа".
Рух інших маршрутів тимчасово не здійснюється.
Нагадаємо, раніше з'явилася онлайн-карта аптек, які працюють в Києві.
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