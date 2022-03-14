RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Як працює громадський транспорт у Києві: графік та маршрути

Автор: Юлія Бойко

Наземний громадський транспорт Києва продовжує працювати в обмеженому режимі. Частина автобусних маршрутів змінилася, а тролейбусні взагалі скасували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації.

Графік роботи

Наземний громадський транспорт Києва в умовах воєнного стану працює з 08:00 до 19:00. І в обмеженому складі на тих маршрутах, де можна забезпечити перевезення.

Автобусні маршрути

Автобусні маршрути, в роботу яких внесено зміни:

  • № 24 - від вул. Лаврської ст. м. "Арсенальна"
  • № 62 - від Ботанічного саду до ст. м. "Арсенальна"
  • № 21 - через залізничну ст. "Зеніт" по просп. Бандери без заїзду в ст. м."Петрівка"
  • №73 - від вул. Милославської до вул. Каштанової
  • № 101 - через залізничну ст. "Зеніт" по проспекту Бандери без заїзду в ст. м."Петрівка"
  • № 103 - від вул. Світлицького до вул. Єфремова через пл. Марченка
  • №51 - від ст. м. "Бориспільська" до мосту Патона
  • №55 - від ст. м. "Бориспільська" до мосту Патона
  • № 115 - від вул. Заслонова до моста Патона
  • № 114 - від вул. Милославської до пл. Дарницької
  • № 114к - від вул. Милославської до ж. м. Райдужний
  • № 47 - від ст. м. "Нивки" - до вул. Стеценка
  • № 69 - від Палацу спорту до вул. Литвиненко-Вольгемут через вул. Потапова
  • № 90 - від вул. Туполєва до вул. Симиренка
  • № 22 - від вул. медової до вул. Саперно-Слобідської
  • №91 - вул. Анни Ахматової - пл. Дарницька - б-р Перова - Північний міст - ст. м. "Шулявська" - Севастопольська площа - пл. Деміївська - ст. м. "Голосіївська"
  • №118 - від Політехнічного інституту до мосту Патона

Рух автобусних маршрутів №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 88, 100, 104 тимчасово не здійснюється.

Інші маршрути працюють за постійними схемами.

Тролейбусні маршрути

Рух тролейбусних маршрутів тимчасово не здійснюється

Трамвайні маршрути

Організовано роботу трамвайних маршрутів за постійними схемами: №2, №8к, №22к, №29К, №33а.

Крім того, організовано трамвайне сполучення на ділянці "Подільське ТРЕД - Контрактова площа".

Рух інших маршрутів тимчасово не здійснюється.

Нагадаємо, раніше з'явилася онлайн-карта аптек, які працюють в Києві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВійна Росії проти України