Как работает метро в Киеве: время, схема и интервалы

Метро в Киеве работает в режиме перевозок с 08:00 до 19:00. Подземные станции круглосуточно работают как укрытие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook КП "Киевский метрополитен".
Схема движения поездов:
Фото: схема движения поездов метро
Ориентировочный интервал движения 40 минут. График работы может оперативно изменяться при необходимости.
Напомним, ранее в Киеве опровергли фейк о якобы загрязненной воде.
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