Як працює метро в Києві: час, схема та інтервали

Метро в Києві працює в режимі перевезень з 08:00 до 19:00. Підземні станції цілодобово працюють як укриття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook КП "Київський метрополітен".
Схема руху поїздів:
Фото: схема руху поїздів метро
Орієнтовний інтервал руху 40 хвилин. Графік роботи може оперативно змінюватися при необхідності.
Нагадаємо, раніше в Києві спростували фейк про нібито забруднену воду.
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