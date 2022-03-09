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Як працює метро в Києві: час, схема та інтервали

Автор: Артем Горовенко

Метро в Києві працює в режимі перевезень з 08:00 до 19:00. Підземні станції цілодобово працюють як укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook КП "Київський метрополітен".

Схема руху поїздів:

  • Червона лінія - від ст. "Шулявська" до ст. "Університет"
  • Синя лінія - від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки", без зупинки на ст. "Майдан Незалежності" і "Площа Льва Толстого"
  • Зелена лінія - від ст. "Сирець" до ст. "Видубичі", без зупинки на станціях "Палац спорту", "Кловська", "Золоті ворота". Також працює ділянка "Славутич" - "Червоний хутір"

Фото: схема руху поїздів метро

Орієнтовний інтервал руху 40 хвилин. Графік роботи може оперативно змінюватися при необхідності.

Нагадаємо, раніше в Києві спростували фейк про нібито забруднену воду.

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