Как работает IT-армия Украины и какие победы уже на ее счету. Объяснение Федорова

"Цифровая блокада сделала, например, так, что сегодня "ВКонтакте" не могут даже серверы себе купить. Их сфера кибербезопасности очень пострадала из-за санкций. Но главная победа будет тогда, когда их войска покинут нашу территорию", - рассказал министр.

По словам Федорова, IT-армия Украины состоит из трех ключевых элементов.

"Это IT-компании, которые имеют понимание, что делать, хоть раньше были нацелены только на защиту инфраструктуры своей и клиентов. Потом это киберсообщество и киберволонтеры, определенные наши кибергруппы. И отдельные IT-специалисты или люди, которые только вошли в эту сферу, быстро разобрались, например, с технологиями DDoS-атак или других векторов атак, они также активно помогают", - говорит он.

Часто, по словам министра, киберспециалисты работают по публичным целям. Но есть и непубличные, о которых "не можем сейчас говорить".

"Есть публичные цели, которые можно увидеть в сообществе IT-армия. Там не просто так появляются именно эти сайты и именно эти сферы в те или иные дни, это связано с другими определенными действиями, - рассказывает Федоров. - Также есть непубличные цели, их большинство, но об этом не можем сейчас говорить. Хотя вы могли видеть дефейсы (подмена содержимого, - ред.) сайтов "Газпром" и "Сухой". Это комплексные атаки, цель которых не только получить доступ к сайту или базе данных, но и распространить правду о происходящем".