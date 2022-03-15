Как работает финансовый рынок Украины во время войны: разъяснение НБУ

В Украине, кроме зон активных боевых действий, отделения банков работают, а банкоматы пополняются наличными. НБУ дал полезную информацию об условиях предоставления финансовых услуг в период военного положения
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Национальный банк разрешил банкам не учитывать неуплату по кредитам как просрочку в течение действия военного положения и 30 дней после этого, если неуплата связана с российской агрессией.
Банки вводят кредитные каникулы по кредитным продуктам.
Кредитные каникулы - это отсрочка уплаты долга на другой срок, то есть это отсрочка платежей по кредиту во время действия военного положения в стране.
Это не прощение долга, а отсрочка платежей.
"Если во время кредитных каникул вы не будете погашать кредит, вам не будут начислять пени и штрафы, и это не испортит вашу кредитную историю. Однако кредит необходимо будет выплатить. Если у вас есть возможность платить по кредиту, выполняйте свои кредитные обязательства в обычном режиме. У каждого банка свои условия кредитных каникул, поэтому узнавайте о конкретных условиях в банке, в котором вы обслуживаетесь", - говорится в сообщении.
Банки могут автоматически или по запросу продлить срок действия вашей карты, если он истек/истекает. Спросите у своего банка.
Банки пересматривают тарифы на предоставление своих услуг в сторону уменьшения или отмены, в том числе просматриваемые комиссии на перевод средств, на платежи на помощь армии, комиссии за пользование карточками, обслуживание карт и счетов для физических лиц и предпринимателей, снятие наличных в Украине и за рубежом, комиссию за конвертацию и прочее.
Продать иностранную валюту можно: в открытых отделениях банков, операторов почтовой связи и в обменниках и через онлайн-банкинг.
Ограничения на продажу иностранной валюты отсутствуют.
Покупка иностранной валюты пока запрещена (запрет действует с 24 февраля 2022 года). Исключение (с 8 марта) - покупка валюты в отделениях банков, которые расположены на территориях, находящихся под угрозой оккупации государством-агрессором (в случае наличия валюты).
Валюта: снять средства с валютного счета можно в валюте счета в эквиваленте 30 тыс. грн в день без комиссий (разрешено с 1 марта 2022 года). Например, у вас есть долларовый счет - вы можете снять с него чуть больше тысячи долларов в день, если счет в евро - тогда снять можно около 900 евро в день. Или продать соответствующий эквивалент валюты с зачислением гривневых средств на счет в национальной валюты и снять 100 тыс. в день.
Гривна: со счета в национальной или иностранной валюте можно снять наличную гривну в размере - 100 тыс. грн в день.
Отдельные правила действуют для граждан, находящихся под угрозой оккупации государством-агрессором.
Национальный банк разрешил клиентам на территориях, которые находятся под угрозой оккупации государством-агрессором, снимать наличную национальную и иностранную валюту со счетов без ограничений по сумме.
Также разрешено осуществлять покупку наличной иностранной валюты и банковских металлов с физической поставкой, при условии наличия средств или банковских металлов в филиале/отделении банка.
Решение об осуществлении таких операций принимается руководителем банка и может делегироваться руководителю филиала/отделения банка.
Разрешено пользоваться средствами на счетах, на которые был наложен арест органами государственной исполнительной службы или частными исполнителями. Сумма взыскания не должна превышать 100 тыс. грн.
Кроме снятия наличных с банкоматов, в случае острой необходимости в наличности вы можете получить ее в предприятиях торговли - супермаркетах, аптеках или АЗС.
Чтобы получить наличные, необходимо оплатить любую покупку платежной картой и при расчете попросить кассира снять с нее нужную вам сумму наличных. Получить можно от 500 гривен, но не более 6 000 гривен (уточняйте возможную сумму выдачи на кассе торговца).
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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