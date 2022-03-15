Як працює фінансовий ринок України під час війни: роз'яснення НБУ

Обслуговування кредитів

Національний банк дозволив банкам не враховувати несплату за кредитами як прострочення упродовж дії воєнного стану та 30 днів після цього, якщо несплата пов’язана із російською агресією.

Банки запроваджують кредитні канікули за кредитними продуктами.

Кредитні канікули - це перенесення сплати боргу на інший термін, тобто це відтермінування здійснення платежів за кредитом під час дії воєнного стану в країні.

Це не прощення боргу, а відтермінування платежів.

"Якщо під час кредитних канікул ви не будете погашати кредит, вам не будуть нараховувати пені та штрафи, та це не зіпсує вашу кредитну історію. Проте кредит необхідно буде виплатити. Якщо у вас є можливість платити за кредитом, виконуйте свої кредитні зобов’язання у звичайному режимі. У кожного банку свої умови кредитних канікул, тому дізнавайтеся про конкретні умови у банку, в якому ви обслуговуєтеся", - йдеться в повідомленні.

Платіжні картки

Банки можуть автоматично або за запитом продовжити термін дії вашої картки, якщо він сплив/спливає. Запитайте у свого банку.

Тарифи на фінансові послуги

Банки переглядають тарифи на надання своїх послуг в сторону зменшення або скасування, зокрема переглядаються комісії на переказ коштів, на платежі на допомогу армії, комісії за користування картками, обслуговування карток та рахунків для фізичних осіб та підприємців, зняття готівки в Україні та за кордоном, комісію за конвертацію тощо.

Операції з іноземною валютою

Продати іноземну валюту можна: у відчинених відділеннях банків, операторів поштового зв’язку та в обмінниках і через онлайн-банкінг.

Обмеження на продаж іноземної валюти відсутні.

Купівля іноземної валюти поки заборонена (заборона діє з 24 лютого 2022 року). Виняток (з 8 березня) - купівля валюти у відділеннях банків, які розташовані на територіях, що перебувають під загрозою окупації державою-агресором (у разі наявності валюти).

Зняття коштів з рахунків

Валюта: зняти кошти з валютного рахунку можна у валюті рахунку в еквіваленті 30 тис. грн на день без комісій (дозволено з 1 березня 2022 року). Наприклад, у вас є доларовий рахунок - ви можете зняти з нього трохи більше тисячі доларів на день, якщо рахунок в євро - тоді зняти можна близько 900 євро на день. Або продати відповідний еквівалент валюти із зарахуванням гривневих коштів на рахунок в національній валюти і зняти 100 тис. на день.

Гривня: з рахунку в національній або іноземній валюті можна зняти готівкову гривню у розмірі - 100 тис. грн на день.

Окремі правила діють для громадян, які перебувають під загрозою окупації державою-агресором.

Національний банк дозволив клієнтам на територіях, які перебувають під загрозою окупації державою-агресором, знімати готівкову національну та іноземну валюту з рахунків без обмежень за сумою.

Також дозволено здійснювати купівлю готівкової іноземної валюти та банківських металів з фізичною поставкою за умови наявності коштів або банківських металів у філії/відділенні банку.

Рішення про здійснення таких операцій приймається керівником банку та може делегуватися керівникові філії/відділення банку.

Використання коштів з арештованих рахунків

Дозволено користуватися коштами на рахунках, на які був накладений арешт органами державної виконавчої служби чи приватними виконавцями. Сума стягнення не має перевищувати 100 тис. грн.

Зняття готівки

Крім зняття готівки з банкоматів, у разі гострої потреби в готівці ви можете отримати її в підприємствах торгівлі - супермаркетах, аптеках чи АЗС.

Щоб отримати готівку необхідно оплатити будь-яку покупку платіжною карткою і під час розрахунку попросити касира зняти з неї потрібну вам суму готівки. Отримати можна від 500 гривень, але не більше 6 000 гривень (уточнюйте можливу суму видачі на касі торговця).