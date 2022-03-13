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Работа по вступлению Украины в Евросоюз стартовала, – посол ЕС

Новина українською →
Воскресенье 13 марта 2022 15:45
Работа по вступлению Украины в Евросоюз стартовала, – посол ЕС Фото: Матти Маасикас (flickr.com/photos/estonian-foreign-ministry)
Автор: Антон Федорцив

Глава представительства Европейского Союза Матти Маасикас записал видеообращение к украинцам по случаю саммита ЕС в Версале. Там заявили намерение и дальше укреплять связи и партнерство с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Twitter дипломата.

"11 марта на своем саммите в Версале главы государств и правительств ЕС обсудили заявку Украины на членство в объединении. Они направили четкий политический сигнал: Украина принадлежит к европейской семье. Работа по членству Украины в ЕС началась, лед тронулся, процесс пошел ", – заявил Маасикас.

Посол ЕС также напомнил, что страны-члены союза помогают украинскому народу пережить российский террор. Поставка оружия, гуманитарная поддержка, убежище для беженцев и макрофинансовая помощь на 300 млн евро, по словам Маасикаса, только начало поддержки Украины.

Напомним, что Чехия предложила рассмотреть вступление Украины в Вышеградскую группу.

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