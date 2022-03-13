ru ua
Нд, 13 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Робота зі вступу України в Євросоюз стартувала, – посол ЄС

Новость на русском →
Неділя 13 березня 2022 15:45
Робота зі вступу України в Євросоюз стартувала, – посол ЄС Фото: Матті Маасікас (flickr.com/photos/estonian-foreign-ministry)
Автор: Антон Федорців

Глава представництва Європейського Союзу Матті Маасікас записав відеозвернення до українців з нагоди саміту ЄС у Версалі. Там заявили намір і надалі зміцнювати зв'язки та партнерство з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Twitter дипломата.

"11 березня на своєму саміті у Версалі глави держав та урядів ЄС обговорили заявку України на членство в об'єднанні. Вони надіслали чіткий політичний сигнал: Україна належить до європейської сім'ї. Робота щодо членства України в ЄС розпочалася, крига скресла, процес пішов", – заявив Маасікас.

Посол ЄС також нагадав, що країни-члени союзу допомагають українському народу пережити російський терор. Постачання зброї, гуманітарна підтримка, прихисток для біженців і макрофінансова допомога на 300 млн євро, за словами Маасікаса, лише початок підтримки України.

Нагадаємо, що Чехія запропонувала розглянути вступ України до Вишеградської групи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Україна Вступ в ЄС Вторгнення Росії до України
NEWS
Подоляк про вбивство журналіста зі США: скільки ще Вашингтон ігноруватиме війну
Подоляк про вбивство журналіста зі США: скільки ще Вашингтон ігноруватиме війну
DAILY
Коли Україна вступить до ЄС: питання та відповіді
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Коли Україна вступить до ЄС: питання та відповіді