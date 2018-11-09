Робота ТСК в Раді щодо справи Гандзюк заважатиме слідству, - Луценко

Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

Він додав, що ГПУ не погодиться надати інформацію про розслідування справи щодо Гандзюк Тимчасовій слідчій комісії парламенту

Розслідування справи щодо нападу на активістку Катерину Гандзюк Тимчасовою слідчою комісією Верховної ради заважатиме слідству, яке ведуть наразі правоохоронці. Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко в ефірі телеканалу "Прямий", повідомляє РБК-Україна.

"В разі якщо кримінальна справа порушена, слідство триває, ТСК не може паралельно вести слідство. Не може ТСК вести слідство паралельно з державними інституціями. Бо ми несемо відповідальність за Конституцією і законом. А ці "крикуни" зараз будуть говорити на ТСК що захочуть і не несуть жодної відповідальності. Причому заважають офіційному слідству", - заявив Луценко.

Він додав, що ГПУ не погодиться надати інформацію про розслідування справи щодо Катерини Гандзюк Тимчасовій слідчій комісії парламенту.

"ТСК створили, окей. Будуть запрошувати правоохоронців, вони будуть з повагою до парламенту приходити і відповідати, що не мають права розголошувати дані досудового слідства", - додав він.

Нагадаємо, в прес-службі Адміністрації президента України повідомили, що Петро Порошенко не прийняв заяву генпрокурора Юрія Луценка про відставку з посади.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 6 листопада в ході виступу в парламенті із звітом про хід розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Луценко заявив, що має намір подати главі держави заяву про відставку. При цьому генпрокурор попросив нардепів розглянути цю заяву на цьому тижні.