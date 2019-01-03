Работа портов в Азовском море может ухудшиться из-за непогоды

Фото: Николай Кульбида (facebook.com-MNSZhytomyr)

В Украине ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду

Из-за снежных метелей и гололеда в ближайшие дни в Украине может осложниться работа транспорта на дорогах, а также морских портов на побережье Азовского моря. Об этом заявил глава Украинского гидрометцентра Николай Кульбида во время заседания государственной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций относительно осложнения погодных условий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Кроме сильных снегопадов мы ожидаем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. На побережье Азовского моря - до 25 метров в секунду. Соответствующим образом будут наблюдаться метели и снежные заносы при такой скорости ветра. Кроме того, частично, особенно на побережье будет иметь место налипание мокрого снега и гололед. Это будет касаться также акватории Азовского моря, где усложнятся также условия пребывания судов и работа портов", - заявил Кульбида.

По его словам, ожидаемые метрологические условия в Украине квалифицируются как 1 уровень опасности.

"На эту опасность уже нужно реагировать с точки зрения заблаговременного принятия мер. Наибольшее влияние погодные условия окажут на работу автотранспорта, на движение по автодорогам и улицам. Усиление ветра вместе с налипанием снега и гололедом приведет к нарушению электроснабжения населенных пунктов в тех (юго-восточных, - ред.) областях", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что к Украине приближается снежный циклон. Больше всего снега ожидается в северных и восточных областях.