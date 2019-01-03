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Робота портів в Азовському морі може погіршитися через негоду

Новини » Надзвичайні події    03.01.2019 - 14:26
Робота портів в Азовському морі може погіршитися через негоду
Фото: Микола Кульбіда (facebook.com-MNSZhytomyr)

В Україні очікується посилення вітру до 15-20 метрів на секунду

Через снігові хуртовини та ожеледь у найближчі дні в Україні може ускладнитись робота транспорту на дорогах, а також морських портів на узбережжі Азовського моря. Про це заявив голова Українського гідрометцентру Микола Кульбіда під час засідання державної комісії з питань надзвичайних ситуацій щодо ускладнення погодних умов, передає кореспондент РБК-Україна.

"Окрім сильних снігопадів ми очікуємо посилення вітру до 15-20 метрів на секунду. На узбережжі Азовського моря до 25 метрів на секунду. Відповідним чином будуть спостерігатись хуртовини та снігові замети при такій швидкості вітру. Окрім того, частково, особливо на узбережжі буде мати місце налипання мокрого снігу і ожеледь. Це буде стосуватись також акваторії Азовського моря, де ускладняться також умови перебування суден та робота портів", - заявив Кульбіда.

За його словами, очікувані метрологічні умови в Україні кваліфікуються як  1 рівня небезпеки.

"На цю небезпеку вже потрібно реагувати з точки зору завчасного вжиття заходів. Найбільший вплив погодні умови матимуть на роботу автотранспорту, на рух по автодорогах та вулицях. Посилення вітру разом з налипанням снігу і ожеледдю призведе до порушення електрозабезпечення населених пунктів в тих (південно-східних, - ред.) областях", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до України наближається сніговий циклон. Найбільше снігу очікується у північних та східних областях.

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