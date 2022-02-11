Работа нормандского формата разблокирована. Встречи будут проходить часто, - Ермак

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что процесс работы нормандского формата удалось разблокировать. Отныне встречи дипломатов будут проходить чаще.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление Ермака во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Харькове.

"Процесс работы нормандского формата разблокирован, эти встречи будут происходить в частом режиме", - отметил Ермак.

Он также рассказал о результатах вчерашние встречи політрадників нормандского формата в Берлине, отметив, что Украина получила поддержку своей позиции от сторон.

"Была зафиксирована поддержка всеми сторонами, приверженность режиму прекращения огня. Также достигнута договоренность активизации работы в ТКГ. И самое главное, что этот процесс переговорный происходит, украинская делегация продолжает занимать конструктивную позицию относительно всех вопросов", - резюмировал Ермак.