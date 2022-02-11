ru ua
Пт, 11 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Работа нормандского формата разблокирована. Встречи будут проходить часто, - Ермак

Новина українською →
Харьков, Пятница 11 февраля 2022 13:36
Работа нормандского формата разблокирована. Встречи будут проходить часто, - Ермак Фото: глава Офиса президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что процесс работы нормандского формата удалось разблокировать. Отныне встречи дипломатов будут проходить чаще.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Ермака во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Харькове.

"Процесс работы нормандского формата разблокирован, эти встречи будут происходить в частом режиме", - отметил Ермак.

Он также рассказал о результатах вчерашние встречи політрадників нормандского формата в Берлине, отметив, что Украина получила поддержку своей позиции от сторон.

"Была зафиксирована поддержка всеми сторонами, приверженность режиму прекращения огня. Также достигнута договоренность активизации работы в ТКГ. И самое главное, что этот процесс переговорный происходит, украинская делегация продолжает занимать конструктивную позицию относительно всех вопросов", - резюмировал Ермак.

Напомним, вчера в Берлине состоялись переговоры политических советников "нормандской четверки", по итогам которых Ермак заявил, что не удалось согласовать общий документ.

При этом глава ОП заявил, что Украина надеется на новые переговоры в нормандском формате. Киев настроен на результат.

Вместе с тем представители Германии и Франции заявили, что переговоры были "сложными", и анонсировали еще одну встречу на март.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Ермак Нормандский формат
NEWS
Зеленский созывает СНБО в Харькове: что известно
Зеленский созывает СНБО в Харькове: что известно
DAILY
Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы