Работа нормандского формата разблокирована. Встречи будут проходить часто, - Ермак
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что процесс работы нормандского формата удалось разблокировать. Отныне встречи дипломатов будут проходить чаще.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Ермака во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Харькове.
"Процесс работы нормандского формата разблокирован, эти встречи будут происходить в частом режиме", - отметил Ермак.
Он также рассказал о результатах вчерашние встречи політрадників нормандского формата в Берлине, отметив, что Украина получила поддержку своей позиции от сторон.
"Была зафиксирована поддержка всеми сторонами, приверженность режиму прекращения огня. Также достигнута договоренность активизации работы в ТКГ. И самое главное, что этот процесс переговорный происходит, украинская делегация продолжает занимать конструктивную позицию относительно всех вопросов", - резюмировал Ермак.
Напомним, вчера в Берлине состоялись переговоры политических советников "нормандской четверки", по итогам которых Ермак заявил, что не удалось согласовать общий документ.
При этом глава ОП заявил, что Украина надеется на новые переговоры в нормандском формате. Киев настроен на результат.
Вместе с тем представители Германии и Франции заявили, что переговоры были "сложными", и анонсировали еще одну встречу на март.