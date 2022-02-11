Робота нормандського формату розблокована. Зустрічі будуть проходити часто, - Єрмак

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що процес роботи нормандського формату вдалося розблокувати. Відтепер зустрічі дипломатів проходитимуть частіше.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву Єрмака під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад у Харкові.

"Процес роботи нормандського формату розблокований, ці зустрічі будуть відбуватися у частому режимі", - зазначив Єрмак.

Він також розповів про результати вчорашні зустрічі політрадників нормандського формату у Берліні, зазначивши, що Україна отримала підтримку своєї позиції від сторін.

"Було зафіксовано підтримку всіма сторонами, прихильність щодо режиму припинення вогню. Також досягнуто домовленості активізації роботи в ТКГ. І саме головне, що цей процес перемовний відбувається, українська делегація продовжує займати конструктивну позицію відносно всіх питань", - резюмував Єрмак.