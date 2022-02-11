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Робота нормандського формату розблокована. Зустрічі будуть проходити часто, - Єрмак

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Харків, П'ятниця 11 лютого 2022 13:36
Робота нормандського формату розблокована. Зустрічі будуть проходити часто, - Єрмак Фото: глава Офісу президента України Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що процес роботи нормандського формату вдалося розблокувати. Відтепер зустрічі дипломатів проходитимуть частіше.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Єрмака під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад у Харкові.

"Процес роботи нормандського формату розблокований, ці зустрічі будуть відбуватися у частому режимі", - зазначив Єрмак.

Він також розповів про результати вчорашні зустрічі політрадників нормандського формату у Берліні, зазначивши, що Україна отримала підтримку своєї позиції від сторін.

"Було зафіксовано підтримку всіма сторонами, прихильність щодо режиму припинення вогню. Також досягнуто домовленості активізації роботи в ТКГ. І саме головне, що цей процес перемовний відбувається, українська делегація продовжує займати конструктивну позицію відносно всіх питань", - резюмував Єрмак.

Нагадаємо, вчора у Берліні відбулися переговори політичних радників "нормандської четвірки", за підсумками яких Єрмак заявив, що не вдалося узгодити загальний документ.

При цьому глава ОП заявив, що Україна сподівається на нові переговори у нормандському форматі. Київ налаштований на результат.

Разом з тим представники Німеччини та Франції заявили, що переговори були "складними", і анонсували ще одну зустріч на березень.

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