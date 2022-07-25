Работа "Байрактара". ВМФ России потерял еще один катер "Раптор"

Вооруженные силы Украины ударили по российскому катеру П-275 типа "Раптор" из "Байрактара". Оккупантам пришлось эвакуировать судно в один из подконтрольных РФ портов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

"Катер П-275 типа "Раптор" оккупантов поврежден с помощью Bayraktar TB2 и эвакуирован в один из подконтрольных РФ портов. Пробоина под брезентом, но, судя по общему виду катера, ремонтировать им придется очень долго", - написал он.