Робота "Байрактара". ВМФ Росії втратив ще один катер "Раптор"

Збройні сили України вдарили по російському катеру П-275 типу "Раптор" з "Байрактара". Окупантам довелося евакуювати судно в один з підконтрольних РФ портів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера Одеської ОВА Сергія Братчука.

"Катер П-275 типу "Раптор" окупантів пошкоджений за допомогою Bayraktar TB2 і евакуйований в один з підконтрольних РФ портів. Пробоїна під брезентом, але, судячи із загального вигляду катера, ремонтувати їм доведеться дуже довго", - написав він.