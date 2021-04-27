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Из-за работ на проспекте Бандеры в Киеве изменят маршруты троллейбусов

Новина українською → Киев, Вторник 27 апреля 2021 17:29
Из-за работ на проспекте Бандеры в Киеве изменят маршруты троллейбусов Фото: троллейбусы не будут ходить по проспекту Бандеры (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве из-за дорожных работ на проспекте Бандеры в Киеве изменят маршруты троллейбусов. В таком режиме они будут ходить 28-29 апреля.

Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что 28-29 апреля в связи с капитальным ремонтом проспекта Степана Бандеры изменят маршруты троллейбусы №№ 25, 27, 29, 30, 31, 34. В частности, в эти дни с 06:00 до 24:00 троллейбусы не будут ходить на участке от ул. Оболонского до железнодорожной станции "Зенит".

Движение троллейбусов будет организовано:

  • маршруты №№ 29, 31 - от ст.м. "Дарница" и ул. Милославской до ст. м. "Минская";
  • маршруты №№25, 27, 30 - от ул. Свободы, ж/д ст. "Киев-Волынский" и ул. Кадетский Гай до ж/д ст. "Зенит";
  • маршрут №34 - от ул. Северной до просп. Степана Бандеры.

Увеличивается количество подвижного состава на троллейбусном маршруте № 47 и продлевается режим работы автобусов маршрутов №№ 21, 101.

Фото: схема движения троллейбусов (kyivcity.gov.ua)

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве на неделю ограничат движение по мосту Метро.

Кроме того, на Крещатике частично ограничат движение транспорта в связи с ремонтом дороги.

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