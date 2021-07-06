Рабочие завода в Николаеве вышли на митинг под апелляционный суд

Участники акции не согласны с решением Заводского районного суда Николаева, удовлетворившего коллективный иск "Стоп шлам", которая требовала взыскать с НГЗ более 9,2 млрд грн за якобы экологические нарушения.

"Мы видим, что это спланированная атака так называемых экорейдеров, цель которых обанкротить завод, а потом забрать его по дешевке", - заявил глава профсоюза НГЗ Алексей Медведь.

Адвокаты НГЗ также заявили, что в иске указаны несуществующие люди и лица, данные которых использовали без их ведома. Но все ходатайства защиты о вызове истцов в суд судья Ирина Боброва отклонила.

"У нас работает почти четыре тысячи людей, а с их семьями - это 10 тысяч николаевцев, которых хотят лишить работы и дохода. Мы этого сделать рейдерам не позволим", - добавил Алексей Медведь.