Робітники заводу в Миколаєві вийшли на мітинг під апеляційний суд

Учасники акції не згодні з рішенням Заводського районного суду Миколаєва, що задовольнив колективний позов "Стоп шлам", яка вимагала стягнути з МГЗ більше ніж 9,2 млрд грн за нібито екологічні порушення.

"Ми бачимо, що це спланована атака так званих екорейдерів, мета яких збанкрутувати завод, а потім забрати його задешево", - заявив глава профспілки МГЗ Олексій Медвідь.

Адвокати МГЗ також заявили, що в позові вказані неіснуючі люди і особи, дані яких використовували без їх відома. Але всі клопотання захисту про виклик позивачів до суду суддя Ірина Боброва відхилила.

"У нас працює майже чотири тисячі людей, а з їх сім'ями - це 10 тисяч миколаївців, яких хочуть позбавити роботи й доходу. Ми цього зробити рейдерам не дозволимо", - додав Олексій Медвідь.