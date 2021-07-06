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Рабочие завода в Николаеве вышли на митинг под апелляционный суд

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Николаев, Вторник 06 июля 2021 12:09
Рабочие завода в Николаеве вышли на митинг под апелляционный суд Фото: рабочие завода в Николаеве вышли на митинг под апелляционный суд (пресс-служба НГЗ)
Автор: РБК-Украина

Больше полутысячи рабочих Николаевского глиноземного завода (НГЗ) вышли на митинг под Николаевским апелляционным судом, где сегодня начинается рассмотрение их жалобы на решение по иску общественной организации "Стоп шлам".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу завода.

Участники акции не согласны с решением Заводского районного суда Николаева, удовлетворившего коллективный иск "Стоп шлам", которая требовала взыскать с НГЗ более 9,2 млрд грн за якобы экологические нарушения.

"Мы видим, что это спланированная атака так называемых экорейдеров, цель которых обанкротить завод, а потом забрать его по дешевке", - заявил глава профсоюза НГЗ Алексей Медведь.

Рабочие завода в Николаеве вышли на митинг под апелляционный судРабочие завода в Николаеве вышли на митинг под апелляционный суд

Адвокаты НГЗ также заявили, что в иске указаны несуществующие люди и лица, данные которых использовали без их ведома. Но все ходатайства защиты о вызове истцов в суд судья Ирина Боброва отклонила.

"У нас работает почти четыре тысячи людей, а с их семьями - это 10 тысяч николаевцев, которых хотят лишить работы и дохода. Мы этого сделать рейдерам не позволим", - добавил Алексей Медведь.

Напомним, в ноябре 2020 года общественная организация "Стоп шлам" подала иск в суд против Николаевского глиноземного, требуя возместить больше 9,21 млрд гривен морального ущерба за вред экологии.

30 июня дисциплинарная палата Центральной экспертно-квалификационной комиссии при Министерстве юстиции Украины приостановила действие свидетельств экспертов Киевского научно-исследовательского института, которые установили размер морального вреда членам общественной организации "Стоп шлам" в иске против Николаевского глиноземного завода.

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Николаев НГЗ Стоп шлам Митинг
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