Рабочие завода в Николаеве вышли на митинг под апелляционный суд

Больше полутысячи рабочих Николаевского глиноземного завода (НГЗ) вышли на митинг под Николаевским апелляционным судом, где сегодня начинается рассмотрение их жалобы на решение по иску общественной организации "Стоп шлам".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу завода.

Участники акции не согласны с решением Заводского районного суда Николаева, удовлетворившего коллективный иск "Стоп шлам", которая требовала взыскать с НГЗ более 9,2 млрд грн за якобы экологические нарушения.

"Мы видим, что это спланированная атака так называемых экорейдеров, цель которых обанкротить завод, а потом забрать его по дешевке", - заявил глава профсоюза НГЗ Алексей Медведь.

Адвокаты НГЗ также заявили, что в иске указаны несуществующие люди и лица, данные которых использовали без их ведома. Но все ходатайства защиты о вызове истцов в суд судья Ирина Боброва отклонила.

"У нас работает почти четыре тысячи людей, а с их семьями - это 10 тысяч николаевцев, которых хотят лишить работы и дохода. Мы этого сделать рейдерам не позволим", - добавил Алексей Медведь.