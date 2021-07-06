Робітники заводу в Миколаєві вийшли на мітинг під апеляційний суд

Більше півтисячі робітників Миколаївського глиноземного заводу (МГЗ) вийшли на мітинг під Миколаївським апеляційним судом, де сьогодні починається розгляд їх скарги на рішення за позовом громадської організації "Стоп шлам".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу заводу.

Учасники акції не згодні з рішенням Заводського районного суду Миколаєва, що задовольнив колективний позов "Стоп шлам", яка вимагала стягнути з МГЗ більше ніж 9,2 млрд грн за нібито екологічні порушення.

"Ми бачимо, що це спланована атака так званих екорейдерів, мета яких збанкрутувати завод, а потім забрати його задешево", - заявив глава профспілки МГЗ Олексій Медвідь.

Адвокати МГЗ також заявили, що в позові вказані неіснуючі люди і особи, дані яких використовували без їх відома. Але всі клопотання захисту про виклик позивачів до суду суддя Ірина Боброва відхилила.

"У нас працює майже чотири тисячі людей, а з їх сім'ями - це 10 тисяч миколаївців, яких хочуть позбавити роботи й доходу. Ми цього зробити рейдерам не дозволимо", - додав Олексій Медвідь.