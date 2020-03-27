Рабочая группа Рады и КМУ доработает предложения Минфина по секвестру бюджета

Рабочая группа Веровной Рады и Кабинет Министров Украины доработает предложения Министерства финансов по секвестру бюджета. Об этом заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook, передает РБК-Украина.

По ее словам, в том виде, в котором Минфин внес первое предложение, секвестр не будет проводиться.

"Рабочая группа парламента и КМУ дорабатывает правительственные законопроекты о создании Стабилизационного фонда и предложение по секвестру бюджета", - говорит Кравчук.

Напомним, премьер Украины Денис Шмыгаль на совещании с главами фракций представил предложения по секвестру госбюджета из-за пандемии коронавируса.

Как сообщало РБК-Украина, перед внеочередным заседанием Рады планируется провести заседание согласительного совета, на котором будет окончательно утверждена повестка дня.

РБК-Украина писало, что Рада соберется на внеочередное заседание после согласования секвестра госбюджета. При этом, рабочая группа Рады вернула Министерству финансов проект секвестра на доработку. Среди прочего, депутаты недовольны существенным урезанием расходов на культуру и образование.