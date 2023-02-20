"Рабів у рай не пускають". Зеленський звернувся до українців у День Героїв Небесної Сотні

"Захищаючи Україну зараз, ми пам'ятаємо, що наша міцність та сила духу базуються на міцності та силі багатьох українців, які не здавалися, мріяли та діяли задля того, щоб Україна жила", - заявив президент.

За словами Зеленського, через 9 років після Революції Достоїнства битва за незалежність України все ще продовжується. Проте, за його словами, немає жодних сумнівів, що мрія українських героїв реалізується.

"Рабів до раю не пускають. Це сенс українського тлумачення волі. Це причина, чому на нашій землі ворога не залишиться. Слава кожному і кожній, хто зараз у бою за нашу державу! Світла пам'ять усім, хто віддав своє життя за Україну та українців!" Вічна повага Героям Небесної Сотні! Слава Україні!"