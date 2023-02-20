ua ru
Пн, 20 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Залужний в день пам'яті Небесної Сотні: це нагадування про високу ціну нашої свободи

Новость на русском →
Київ, Понеділок 20 лютого 2023 08:34
Залужний в день пам'яті Небесної Сотні: це нагадування про високу ціну нашої свободи Фото: головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українці на зламі 2013-2014 років зробили свій демократичний вибір. День пам'яті Героїв Небесної Сотні - це нагадування про високу ціну свободи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного в Telegram.

"Сьогодні вся країна вшановує памʼять Героїв Небесної Сотні. Це нагадування про високу ціну нашої свободи і про цінності, за які ми воюємо. Тоді, на зламі 2013-2014-го, українці зробили свій цивілізаційний вибір", - зазначив Залужний.

Він додав, що у 2014 році тисячі українців відразу з Майдану пішли добровольцями на фронт. З минулого року цей фронт розтягнувся на понад 3000 кілометрів.

"Але нас це не злякало. Ми продовжуємо боротьбу. І ми переможемо", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, сьогодні Україна вшановує пам'ять 107 Героїв Небесної Сотні. У цей день згадують про подвиг учасників Революції гідності 2013-2014 років та загиблих під час протестів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Валерій Залужний Небесная сотня
NEWS
ЗСУ завдали ударів по системах ППО та важливих об'єктах росіян: зведення Генштабу
ЗСУ завдали ударів по системах ППО та важливих об'єктах росіян: зведення Генштабу
DAILY
По всіх фронтах. Які шанси у РФ на Донбасі і до чого готується Україна
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна По всіх фронтах. Які шанси у РФ на Донбасі і до чого готується Україна