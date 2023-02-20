"Рабів у рай не пускають". Зеленський звернувся до українців у День Героїв Небесної Сотні
Президент України Володимир Зеленський 20 лютого записав нове звернення до українців з нагоди Дня вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні. Він зазначив, що через 9 років після Революції Гідності боротьба за незалежність країни все ще продовжується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення українського президента у Facebook.
"Захищаючи Україну зараз, ми пам'ятаємо, що наша міцність та сила духу базуються на міцності та силі багатьох українців, які не здавалися, мріяли та діяли задля того, щоб Україна жила", - заявив президент.
За словами Зеленського, через 9 років після Революції Достоїнства битва за незалежність України все ще продовжується. Проте, за його словами, немає жодних сумнівів, що мрія українських героїв реалізується.
"Рабів до раю не пускають. Це сенс українського тлумачення волі. Це причина, чому на нашій землі ворога не залишиться. Слава кожному і кожній, хто зараз у бою за нашу державу! Світла пам'ять усім, хто віддав своє життя за Україну та українців!" Вічна повага Героям Небесної Сотні! Слава Україні!"
Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українці на рубежі 2013-2014 років зробили свій демократичний вибір і День пам'яті Героїв Небесної Сотні – це нагадування про високу ціну на свободу.
Як відомо, сьогодні Україна вшановує пам'ять 107 Героїв Небесної Сотні. Цього дня згадують про подвиг учасників Революції гідності 2013-2014 років та загиблих під час протестів.
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