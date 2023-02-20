"Рабов в рай не пускают". Зеленский обратился к украинцам в День Героев Небесной Сотни

Президент Украины Владимир Зеленский 20 февраля записал новое обращение к украинцам по случаю Дня памяти Героев Небесной Сотни. Он отметил, что спустя 9 лет после Революции Достоинства борьба за независимость страны все еще продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинского президента в Facebook .

"Защищая Украину сейчас, мы помним, что наша прочность и сила духа базируются на прочности и силе многих украинцев, которые не сдавались, мечтали и действовали ради того, чтобы Украина жила", - заявил президент.

По словам Зеленского, через 9 лет после Революции Достоинства битва за независимость Украины все еще продолжается. Однако, по его словам, нет никаких сомнений, что мечта украинских героев реализуется.

"Рабов в рай не пускают. Это смысл украинского толкования воли. Это причина, почему на нашей земле врага не останется. Слава каждому и каждой, кто сейчас в боя за наше государство! Светлая память всем, кто отдал свою жизнь за Украину и украинцев! Вечное уважение Героям Небесной Сотни! Слава Украине!"