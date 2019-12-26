Народный депутат и сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Вадим Рабинович заявил о запугивании его семьи из-за позиции по продаже земли. Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина", передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"За отстаивание украинской земли 18 декабря Высший антикоррупционный суд и НАБУ возбудили против меня уголовное дело. Теперь 42 детектива НАБУ будут проверять, как в 2015 году я совершил "серьезное" коррупционное преступление – что-то там якобы недоплатил за аренду дачи", – рассказал парламентарий.

По его словам, власть таким образом "мстит" за то, что ОПЗЖ "не позволила" до празднования Нового года продать землю.

"Суд дал санкцию на прослушку телефона моей жены. Так же, как недавно прослушивал телефон жены Медведчука Оксаны Марченко. Власть знает, что ни со мной, ни с Медведчуком договориться нельзя. Мы будем отстаивать интересы Украины, нашей земли до конца. Что они делают? Начали запугивать семьи, открывать уголовные дела", - заявил нардеп.

Политик уверен, что "власть давит на антикоррупционные органы, чтобы они преследовали оппозиционеров".

"Мне рассказывают, что это Сытник, которого недавно объявили коррупционером, решил так выслужиться. Мол, если он с Рабиновичем справится, то его оставят на работе. Сытник, ты что, поборол коррупцию? Целых 42 детектива теперь будут проверять аренду дачи! Вот как власти хочется продать землю Соросу!", – говорит Рабинович.

Сооснователь ОПЗЖ пообещал и дальше бороться против открытия рынка земли.

"Если все правоохранительные, антикоррупционные органы, получившие от Сороса и украинской власти указания "мочить" Рабиновича, не нашли по мне ничего, кроме того, что я якобы что-то на даче не доплатил, то значит я святой человек. Думаю, что запугивание семей – это не самый лучший ход. Это решение суда – как орден мне за защиту украинской земли", – резюмирует Рабинович.