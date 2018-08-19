Рабинович заявил, что в Украине нет "языковой проблемы"

Рабинович заявил, что "языковая проблема" в Украине придумана

В Украине не существует так называемой "языковой проблемы". Об этом заявил народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

По словам Рабиновича, "власти специально выдумали "языковую проблему", чтобы стравить людей между собой".

"Языковая проблема в Украине придумана властью, для того чтобы стравливать людей между собой. Лично я нормально разговариваю со всеми, ни к кому у меня нет вражды. У нас у всех могут быть разные подходы к одному делу, мы можем по-разному думать. И это нормально для демократической страны. Почему нужно ненавидеть друг друга, если мы по-разному думаем? Я считаю, что нас специально стравили друг с другом и на полную запустили этот маховик ненависти", - заявил Рабинович.

Он привел в пример Швейцарию, где в разных частях страны разговаривают на разных языках. Что, впрочем, по словам нардепа, не стало проблемой для местного населения.

"Швейцария - процветающая, нейтральная страна. В Швейцарии в кантоне Тичино большинство людей разговаривают на итальянском. В кантоне Женева - на французском. В кантоне Цюрих - на немецком. И так далее. Никому это не мешает, а Швейцария остается одной из самых развитых стран в мире", - подчеркнул он.

Рабинович также отметил, что в Украине первоочередная задача любого политика - это "прекращение военных действий и установление прочного мира, чему искусственное разделение людей по языковому признаку только мешает".

"Наиболее правильный исторический, экономический и географический путь Украины - это внеблоковое, нейтральное государство, построенное по типу Швейцарии Восточной Европы. Чтобы сделать в стране хоть что-то, нужно установить мир в Украине. Если будет война - все окончательно рухнет. Кто сможет установить мир - тот и станет победителем", - резюмировал он.