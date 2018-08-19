Рабінович заявив, що в Україні немає "мовної проблеми"

Рабінович заявив, що "мовна проблема" в Україні вигадана

В Україні не існує так званої "мовної проблеми". Про це заявив народний депутат, лідер партії "За життя" Вадим Рабинович в ефірі телеканалу NewsOne.

За словами Рабіновича, "влада навмисно вигадала "мовну проблему", щоб стравити людей між собою".

"Мовна проблема в Україні вигадана владою, для того щоб стравлювати людей між собою. Особисто я нормально розмовляю з усіма, ні до кого у мене немає ворожнечі. У нас у всіх можуть бути різні підходи до однієї справи, ми можемо по-різному думати. І це нормально для демократичної країни. Чому треба ненавидіти один одного, якщо ми по-різному думаємо? Я вважаю, що нас спеціально зіштовхнули один з одним і на повну запустили цей маховик ненависті", - заявив Рабінович.

Він привів у приклад Швейцарії, де в різних частинах країни розмовляють на різних мовах. Що, втім, за словами нардепа, не стало проблемою для місцевого населення.

"Швейцарія - процвітаюча, нейтральна країна. У Швейцарії в кантоні Тічино більшість людей розмовляють італійською. У кантоні Женева - французькою. У кантоні Цюріх - німецькою. І так далі. Нікому це не заважає, а Швейцарія залишається однією з найбільш розвинених країн у світі", - підкреслив він.

Рабінович також зазначив, що в Україні першочергове завдання будь-якого політика - це "припинення воєнних дій і встановлення міцного миру, чому штучне розділення людей за мовною ознакою тільки заважає".

"Найбільш правильний історичний, економічний і географічний шлях України - це позаблокова, нейтральна держава, побудована за типом Швейцарії Східної Європи. Щоб зробити в країні хоч щось, потрібно встановити мир в Україні. Якщо буде війна - все остаточно завалиться. Хто зможе встановити мир - той і стане переможцем", - резюмував він.