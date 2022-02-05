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Рабинович: Запад может попытаться сменить нынешнюю власть в Украине

Автор: Илона Свиридова

Европейцы вместе с американцами могут попытаться сделать все, чтобы сменить нынешнюю власть в Украине.

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович.

"В такой ситуации мы, как нормальные люди, обязаны пойти против навязанных нам воин, чтобы потом не откупаться кровью наших детей. Быть может, в этой ситуации нужно подставить президенту плечо", - считает Рабинович.

Он также подчеркнул, что "у страны не может быть врагов или друзей - есть ситуативный ситуации и национальные интересы".

"В политике меняется все, и тут нужно понимать: то, что выгодно сегодня твоей стране, то и нужно делать, будучи государственником", - резюмировал Рабинович.

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РабиновичЗапад