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Рабінович: Захід може спробувати змінити нинішню владу в Україні

Автор: Ілона Свиридова

Європейці разом з американцями можуть спробувати зробити все, щоб змінити нинішню владу в Україні.

Про це заявив народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович.

"У такій ситуації ми, як нормальні люди, зобов'язані піти проти нав'язаних нам воїн, щоб потім не відкуповуватися кров'ю наших дітей. Бути може, в цій ситуації потрібно підставити президенту плече", - вважає Рабінович.

Він також підкреслив, що"у країни не може бути ворогів або друзів - є ситуативний ситуації і національні інтереси".

"У політиці змінюється все, і тут потрібно розуміти: те, що вигідно сьогодні твоїй країні, то і потрібно робити, будучи державником", - резюмував Рабінович.

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РабіновичЗапад