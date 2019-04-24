Рабинович заметил в окружении Зеленского людей Пинчука и Сороса

В окружении кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в последнее время замечено больше людей Виктора Пинчука и Джорджа Сороса, чем Игоря Коломойского. Об этом заявил народный депутат и глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Эра Коломойского подходит к концу, особенно эра его общения с Владимиром Зеленским. У них были нормальные отношения и, наверное, остались неплохие. В том, что Коломойский будет влиять на Зеленского, я очень сомневаюсь по многим причинам", – заявил парламентарий.

Народный депутат отметил, что сейчас в окружении кандидата в президенты появились представители других олигархов.

"Во-первых, сейчас в окружении Зеленского намного больше представителей другого украинского олигарха – Виктора Пинчука. Во-вторых, там очень много представителей Джорджа Сороса и других иностранных групп", – пояснил он.

По мнению главы партии "Оппозиционная платформа – За життя", сам Коломойский в настоящее время больше заинтересован не столько в победе Зеленского, сколько в поражении президента Украины Петра Порошенко.

"Думаю, Коломойский сейчас больше занят своей внутренней радостью из-за ситуации, которая сложилась у Петра Порошенко", – подытожил Рабинович.