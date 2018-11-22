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Рабинович: замерзающие города - это следствие провальной реформы децентрализации

Новости » Политика    22.11.2018 - 12:05
Рабинович: замерзающие города - это следствие провальной реформы децентрализации
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

По мнению Рабиновича, правительство провалило реформу децентрализации

В Украине замерзают города из-за того, что правительство провалило реформу децентрализации. Об этом заявил в прямом эфире на телеканале "112 Украина" народный депутат Украины и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович.

"Мы с вами давно дали оценку такому процессу, как децентрализация. Все, что нужно – устанавливать тарифы, грабить страну, собирать налоги – это государство оставило себе. А все остальное – старые теплосети, изношенное оборудование – это вам, дорогие громады. Это все с радостью, от сердца и от души", – заявил парламентарий.

По его словам, отсутствие отопления в некоторых городах – это и есть результат неэффективной децентрализации.

"Вице-премьер сказал, что отопительный сезон начнется шаг за шагом. Вы знаете, дорогое правительство, что когда назначат другой Кабмин, мы тоже шаг за шагом пойдем по тому, что вы сделали. И обязательно дадим вам оценку. Как вы делали децентрализацию, как вы обещали, что не будете грабить, воровать, что вы будете строить честную страну", – подчеркнул народный депутат.

Рабинович считает, что за провал децентрализации, срыв отопительного сезона, кризис в экономике, скандал с главой Государственной фискальной службой правительство должно подать в отставку. 

"Хочу еще раз напомнить, что одним из главных бюджетообразующих ведомств должна быть таможня. После того как вы убрали Насирова (экс-глава ГФС Роман Насиров, – ред.), вы поставили там своего Продана (и. о. главы ГФС Мирослав Продан, – ред.). Сейчас Продан сбежал в багажнике автомобиля за границу. Я собрал десятки выступлений премьер-министра Владимира Гройсмана, где он говорит, что отвечает за Продана, что лично несет ответственность за него", – сказал нардеп.  

По его словам, в любой цивилизованной стране правительство после такого скандала само ушло бы в отставку.

"Вы не собираетесь уйти в отставку от того позора, что сейчас происходит? У меня такое впечатление, что собрались какие-то отморозки. Даже в африканской стране после такого правительство бы ушло в отставку. Замерзают города! Но члены Кабмина продолжают нам нагло врать, что все отлично, мы развиваемся, идем вперед. Оценку их действиям мы с вами дадим на выборах", – подытожил Рабинович.

 

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