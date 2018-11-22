Рабінович: замерзлі міста - це наслідок провальної реформи децентралізації

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

На думку Рабіновича, уряд провалив реформу децентралізації

В Україні замерзають міста через те, що уряд провалив реформу децентралізації. Про це заявив в прямому ефірі на телеканалі "112 Україна" народний депутат України та лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович.

"Ми з вами давно дали оцінку такому процесу, як децентралізація. Все, що потрібно – встановлювати тарифи, грабувати країну, збирати податки – це держава залишила собі. А все інше – старі тепломережі, зношене обладнання – це вам, дорогі громади. Це все з радістю, від серця і від душі", – заявив парламентарій.

За його словами, відсутність опалення в деяких містах – це і є результат неефективної децентралізації.

"Віце-прем'єр сказав, що опалювальний сезон розпочнеться крок за кроком. Ви знаєте, дороге уряд, що коли призначать іншого Кабмін, ми теж крок за кроком підемо за тим, що ви зробили. І обов'язково дамо вам оцінку. Як ви робили децентралізацію, як ви обіцяли, що не будете грабувати, красти, що ви будете будувати чесну країну", – підкреслив народний депутат.

Рабінович вважає, що через провал децентралізації, зрив опалювального сезону, криза в економіці, скандал з головою Державної фіскальної службою уряд повинен подати у відставку.

"Хочу ще раз нагадати, що одним з головних бюджетоутворюючих відомств повинна бути митниця. Після того як ви прибрали Насірова (екс-глава ДФС Роман Насіров, – ред.), ви поставили там свого Продана (в.о. голови ДФС Мирослав Продан, – ред.). Зараз Продан втік в багажнику автомобіля за кордон. Я зібрав десятки виступів прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, де він говорить, що відповідає за Продана, що особисто несе відповідальність за нього", – сказав нардеп.

За його словами, у будь-якій цивілізованій країні уряд після такого скандалу сама пішла б у відставку.

"Ви не збираєтеся піти у відставку від тієї ганьби, що зараз відбувається? У мене таке враження, що зібралися якісь відморозки. Навіть в африканській країні після такого уряд б пішов у відставку. Замерзають міста! Але члени Кабміну продовжують нам нахабно брехати, що все добре, ми розвиваємося, йдемо вперед. Оцінку їх діям ми з вами дамо на виборах", – підсумував Рабінович.