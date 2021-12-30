Рабинович о закрытии "Первого независимого": продолжение атаки на свободу слова

Санкциями против компаний-владельцев телеканалов "Первый независимый" и UkrLive, созданных после закрытия в феврале этого года телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, власть продолжает атаку на свободу слова в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление сопредседателя "Оппозиционной платформы - За життя" Вадима Рабиновича.

"Беззаконно закрыты каналы! Журналистам затыкают рот! Все посольства молчат! Особый цинизм в том, что владельцем каналов является Нестор Шуфрич - глава комитета Верховной рады по свободе слова", - написал Рабинович в Facebook.

Отметим, что санкции введены на 5 лет против трех юридических лиц, контролирующих медиаресурсы "Первый независимый" и UkrLive - ООО "Медиахолдинг Новости", ООО "Тайм Медиа" и ООО "Телепространство".

Согласно санкциям, украинским должностным лицам запрещено выдавать этим компаниям какие-либо лицензии и разрешения на пользование радиочастотными ресурсами Украины.

Кроме того, владельцы этих телеканалов не могут совершать какие-либо финансовые операции на территории Украины и со счетов украинских банков.