Рабинович: закон про землю вгоняет украинцев в "кабалу"

Власть во что бы то ни стало хочет продать украинскую землю, не задумываясь, что после продажи земли будет с ее недрами, тем более, что в законопроекте это не прописано. Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в прямом эфире телеканала NewsOne, передает РБК-Украина.

"В провластном законопроекте "О рынке земли" детально не прописано, что после ее продажи будет с недрами. Думаю, если иностранцам продадут землю и они под ней что-то найдут, то окажется, что владеть ископаемыми будут иностранцы. Даже если ископаемые обнаружим мы, то все равно владеть ими будут иностранцы", - сказал Рабинович.

По его убеждению, закон про землю - не в интересах украинцев, а лишь вгоняет их в "кабалу".

"Посмотрите, что сегодня происходит: образование, медицина - власти не нужны, а нужно выдавить трудоспособных граждан за границу, задавить оставшихся проблемами быта, например, заоблачными платежками", - заявил народеп, напоминая, что его партия неоднократно поднимали вопрос о неготовности страны к продаже земли.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы наши юристы помогали людям – они разработают специальную методичку, которая поможет в этом вопросе. Дорогие украинцы, мы имеем право на землю, на ее ископаемые! Так давайте же пользоваться этим правом, пока власть ее не продала", - сказал политик.

Рабинович считает, что обществу навязали мнение, что продажа украинской земли существенно наполнит бюджет Украины.

"Если бы власть искала деньги, чтобы наполнить бюджет, я бы еще понял. Но она ищет деньги для набивания собственных карманов. Более того, ни один предложенный властью закон не принесет денег в бюджет - деньги пойдут в карманы тем, кто взял на откуп отрасли", - уверен политик.

Как ранее писал РБК-Украина, "Оппозиционная платформа - За життя" вернула на обсуждение вопрос продажи украинской земли и намерена в дальнейшем добиваться проведения всеукраинского референдума.