Рабинович: мы заставили власть вернуть на обсуждение вопрос продажи земли

Фото: Вадим рабинович (пресс-служба партии)

Политик выразил опасения относительно нежелания власти проводить референдум по рынку земли

Политическая партия "Оппозиционная платформа - За життя" вернула на обсуждение вопрос продажи украинской земли и намерена в дальнейшем добиваться проведения всеукраинского референдума. Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя" Вадим Рабинович в прямом эфире телеканала NewsOne, передает РБК-Украина.

"Власть прекратила работу аграрного комитета, отвергла все предложения и объявила, что уже "завтра" поставит вопрос продажи земли на голосование в Верховной Раде", - сказал политик.

Рабинович подчеркнул, что возглавляемая им политсила "добилась того, чтобы вернулись к демократическому порядку рассмотрения этого вопроса".

"Мы легли на амбразуру и закрыли, если хотите, власти путь к этому самому "турборежиму". Но сам факт: они все равно собираются землю продать! Да, якобы 200 тысяч гектар в одни руки продавать не станут. Но главное ведь, чтобы ее вообще не продавать", - отметил Рабинович.

Кроме того, Рабинович выразил опасения относительно нежелания власти проводить референдум.

"Если бы не наше сопротивление, у нас давно бы не было земли, поскольку власть своим липовым комитетом вынесла решение уже ее продать. Если хотите - да, мы затягиваем этот процесс! И делаем это для того, чтобы или у них в голове что-то проснулось, или же мы мобилизуемся", - добавил Рабинович.

Рассказал сопредседатель партии и о том, чем оборачивается борьба политсилы за землю.

"Мы делаем свою работу хорошо и честно, и за это на нас завели уже 12 уголовных дел. Нас хотят запугать, но мы опирались и будем опираться на людей, их поддержку в этом вопросе. Но если только "Оппозиционная платформа – За життя" будет защищать землю, то, извините, землю продадут! Монобольшинству достаточно поднять руки, и земли нет", - прогнозирует народный депутат.

По его мнению в планах власти - разрешить участвовать в скупке украинской земли и банкам, и иностранцам.

"Сегодня нужно всем понять важную вещь: если мы не победим власть окончательно, если люди не выйдут с нами на улицу, то мы хотя бы должны снизить порог продажи нашей земли, мы должны не допустить к ней иностранцев и добиваться референдума. А получится ли у нас это, и что получиться вообще - посмотрим", - резюмировал Рабинович.