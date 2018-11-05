Рабінович: "За життя" захистить право українців дивитися будь-які телеканали

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович пообіцяв розповісти в ЄС про ситуацію зі свободою слова в Україні

Партія "За життя" не дозволить "задушити" свободу слова в Україні. Про це заявив лідер "За життя", народний депутат Вадим Рабінович в ході прямого включення з Сенату Франції в ефірі телеканалу "112 Україна".

Зазначимо, сьогодні у французькому сенаті в Парижі проходять спеціальні слухання з питань свободи слова.

"Сьогодні в Сенаті Франції ми говоримо про те, як піднімає голову фашизм, про те, що відбувається зі свободою слова в Україні. Виступають і керівники телеканалів NewsOne і "112 Україна", і я виступаю. Ми будемо говорити про те, що відбувається в Україні – докладно розповімо про це європейцям", – заявив Рабінович.

За словами парламентарія, українська влада закриває телеканали через те, що на них звучить правда, особливо незручна для керівництва країни напередодні виборів.

"Нинішня українська влада закриває телеканали тільки за те, що на них виступають люди, які розповідають правду про події в Україні. Партія "За життя" буде робити все для того, щоб українці дивилися будь-які канали, щоб фашизм не зміг підняти голову", – пообіцяв лідер партії "За життя".

Народний депутат також висловив упевненість, що у Франції дадуть гідну оцінку тому, що відбувається зі свободою слова в Україні. За його словами, французькі сенатори не виключають можливості ввести санкції проти людей, які перешкоджають свободі слова в країні.

"Я попередньо розмовляв з багатьма сенаторами – і вони в шоці! Ми їм показали, як били наших журналістів, показали статистику. І я почув від них наступне: якщо таке буде продовжуватися, то можливі навіть санкції щодо тих людей, які душать свободу слова в Україні", – підсумував Рабінович.