Рабинович: "За життя" национализирует недра и снизит тарифы втрое

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Рабинович призвал власть думать о комфорте украинцев

Власть должна следить за тем, чтобы каждому украинцу было удобно и комфортно жить в своей стране, а не отнимать последнюю копейку, в очередной раз повышая тарифы за коммунальные услуги. Такое заявление в эфире "112 Украина" сделал народный депутат Украины и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович.

"Наш премьер-министр Владимир Гройсман на днях нам "печально" заявил, что украинцы "неимоверным трудом добились себе повышения" цены на газ лишь на 23,5%. Напомню, что 17 декабря 2017 года Гройсман сказал, что оснований для повышения цен на газ в Украине нет! В январе 2018-го этот самый Гройсман пообещал, что газ подешевеет на 20-30%. В июне 2018 он сказал, что работает над справедливой ценой на газ! А уже в октябре 2018-го "подбодрил": повышаем лишь на 23,5%!", – возмутился парламентарий.

Политик также добавил, что добыча собственного газа в Украине может покрыть потребности всего населения и бюджетных организаций, а повышение цены на голубое топливо – выгодно лишь группе олигархов.

"В Украине сегодня добывают 20,4 млрд/м куб газа, себестоимость которого равняется примерно 2,5 тыс. гривен. При этом население вместе со всеми бюджетниками потребляют приблизительно 15,4 млрд/м куб. Это значит, что повышение тарифов выгодно олигархам и прежде всего МВФ, которых Украина интересует только как должник. А в самой Украине власть просто плюет на интересы населения. Получается, что "народная" власть устроила подорожание газа, добываемого в наших недрах, на 24%! Мы получим европейские цены на тарифы, хотя зарплаты у нас далеко не европейские!", – отметил народный депутат.

Лидер партии "За життя" заявил, что, принимая решение о повышении цен на газ, нынешняя власть руководствовалась "исключительно политической целесообразностью".

"Спикер Верховной рады Андрей Парубий сказал, что повышение цен на газ – "это неизбежно", потому что от этого зависела помощь МВФ Украине. По его словам, это было "ответственное решение" на пути к построению будущей могучей страны. Это бред! Каждому из нас, идя на выборы, нужно помнить о цифрах в своих платежках за газ! Теперь у каждого украинца, благодаря правительству, есть выбор: умереть от голода или от холода! "Гройсманы" и "парубии" показали, как они могут управлять страной", – подчеркнул политик.

Народный депутат также добавил, что после выборов первый шаг, который сделает его партия "За життя", – это национализация природных ресурсов и справедливое их распределение в интересах народа, а не олигархов.

"Поднимая тарифы, власть думает: выживут ли люди? Да, мы выживем. И доживем до выборов, несмотря на заговор тупых и злобных. А вот на выборах, я уверен, люди покажут власти, кто должен быть хозяином в собственной стране. Я уверен: сейчас все больше происходит разделение людей на тех, кто "за життя" – и тех, кто против! Результат мы увидим на выборах, и я полностью уверен в нашей победе! А один из первейших шагов нашей партии после победы – немедленная национализация природных богатств, несмотря на потери олигархов, а также снижение в три раза тарифов на газ для населения!" – резюмировал Рабинович.