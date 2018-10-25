Рабінович: "За життя" націоналізує надра і знизить тарифи втричі

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович закликав владу думати про комфорт українців

Влада повинна стежити за тим, щоб кожному українцеві було зручно і комфортно жити в своїй країні, а не забирати останню копійку, в черговий раз підвищуючи тарифи за комунальні послуги. Таку заяву в ефірі "112 Україна" зробив народний депутат України та лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович.

"Наш прем'єр-міністр Володимир Гройсман днями нам "сумно" заявив, що українці "неймовірною працею домоглися собі підвищення ціни на газ лише на 23,5%. Нагадаю, що 17 грудня 2017 року Гройсман сказав, що підстав для підвищення цін на газ в Україні немає! У січні 2018-го цей самий Гройсман пообіцяв, що газ подешевшає на 20-30%. У червні 2018 він сказав, що працює над справедливою ціною на газ! А вже в жовтні 2018-го "підбадьорив": підвищуємо лише на 23,5%!", – обурився парламентарій.

Політик також додав, що видобуток власного газу в Україні може покрити потреби всього населення і бюджетних організацій, а підвищення ціни на блакитне паливо – вигідно лише групі олігархів.

"В Україні сьогодні добувають 20,4 млрд/м куб газу, собівартість якого дорівнює приблизно 2,5 тис. гривень. При цьому населення разом з усіма бюджетниками споживають приблизно 15,4 млрд/куб. м. Це означає, що підвищення тарифів вигідне олігархам і насамперед МВФ, яких Україна цікавить тільки як боржник. А в самій Україні влада просто плює на інтереси населення. Виходить, що "народна" влада влаштувала подорожчання газу, що видобувається в наших надрах, на 24%! Ми отримаємо європейські ціни на тарифи, хоча зарплати у нас далеко не європейські!", – зазначив народний депутат.

Лідер партії "За життя" заявив, що, приймаючи рішення про підвищення цін на газ, нинішня влада керувалася "виключно політичною доцільністю".

"Спікер Верховної ради Андрій Парубій сказав, що підвищення цін на газ – "це неминуче", бо від цього залежала допомога МВФ Україні. За його словами, це було "відповідальне рішення" на шляху до побудови майбутньої могутньої країни. Це маячня! Кожному з нас, йдучи на вибори, потрібно пам'ятати про цифрах у своїх платіжках за газ! Тепер у кожного українця, завдяки уряду, є вибір: померти від голоду чи від холоду! "Гройсмани" і "парубії" показали, як вони можуть керувати країною", – підкреслив політик.

Народний депутат також додав, що після виборів перший крок, який зробить його партія "За життя", – це націоналізація природних ресурсів та справедливий їх розподіл в інтересах народу, а не олігархів.

"Піднімаючи тарифи, влада думає: чи виживуть люди? Так, ми виживемо. І доживемо до виборів, незважаючи на змову тупих і злобних. А ось на виборах, я впевнений, люди покажуть владі, хто має бути господарем у власній країні. Я впевнений: зараз все більше відбувається поділ людей на тих, хто "за життя" – і тих, хто проти! Результат ми побачимо на виборах, і я повністю впевнений у нашій перемозі! А один з найперших кроків нашої партії після перемоги – негайна націоналізація природних багатств, незважаючи на втрати олігархів, а також зниження в три рази тарифів на газ для населення!", – резюмував Рабінович